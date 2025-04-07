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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: زيزو يتمسك بالزمالك.. ولاعبان بالأهلي طلبا الجلوس معي

ميدو
ميدو
رباب الهواري

قال أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، إن أحمد مصطفى “زيزو”، نجم الفريق الأبيض، أبدى رغبة كبيرة في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، رغم المحاولات العديدة من جانب النادي الأهلي لضمه خلال الفترة الماضية.

الأهلي سعى بقوة لضم زيزو

وأشار ميدو، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج “ملعب أون” على قناة أون سبورت 1، إلى أن إدارة الأهلي لم تكتفِ بالتواصل مع اللاعب فقط، بل جلست مع والده وحاولت إقناعه بالانضمام للفريق الأحمر، وعرضت التعاقد معه إلى جانب بعض لاعبي قطاع الناشئين في الزمالك.

الزمالك ينجح في حسم صفقة بنتايج

وعن صفقات الفريق، أوضح ميدو أن الأهلي كان يسعى أيضًا لضم المغربي محمود بنتايج من سانت إتيان الفرنسي، إلا أن الزمالك سبقهم ونجح في تفعيل بند شراء اللاعب، مما يُعد مكسبًا كبيرًا للفريق الأبيض.

لاعبو الأهلي يرغبون في الانتقال للزمالك

فجر ميدو مفاجأة بإعلانه أن اثنين من لاعبي الأهلي الأساسيين طلبا الجلوس معه للتفاوض بشأن الانتقال إلى الزمالك. لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أن سياسة النادي ليست قائمة على إضعاف المنافس، بل على تلبية احتياجات الفريق فقط.

زيزو مثال للوفاء والانتماء

واختتم ميدو تصريحاته بقوله: “لم أرَ لاعبًا متمسكًا بالبقاء في الزمالك مثل زيزو، لكنه لن يعلن عن تجديد عقده إلا بعد توقيع العقود رسميًا، وهذا ما تعلمته من مشواري في كرة القدم”، مشددًا على أن النادي يمتلك القدرة المالية على التوقيع مع أي لاعب من الأهلي، لكنه يرفض مبدأ “الخطف”.


 

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