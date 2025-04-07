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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لإنشاء 100 مدرسة فرانكفونية

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
البهى عمرو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره  الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوقيع على مجموعة من المذكرات في مجال الصحة والنقل، والتعليم.

 وجاء خلال المؤتمر توقيع مذكرة تعاون بين وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونظيرته الفرنسية، واتفاقية لعلاج الأورام.

وزير الصحة ونظيرته الفرنسية

كما تم توقيع اتفاقية بشأن تمديد الخط السادس لمترو الانفاق بالقاهرة، وتم التوقيع من قبل الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، ووير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وزير النقل ونظيره الفرنسي

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي المصرية والفرنسية، وتم التوقيع من قبل وزير التعليم العالي أيمن عاشور، ووزير التعليم العالي الفرلنسي.

وزير التعليم العالي ونظيره الفرنسي

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتم التوقيع من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاقتصاد الفرنسي.

رانيا المشاط ووزير الاقتصاد الفرنسي

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء 100 مدرسة فرنكوفونية وتم التوقيع من قبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الفرنسي.

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
 

السيسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون الصحة التعليم مجال الصحة

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