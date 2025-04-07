أحمد حسن يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع جوميز لتدريب الفريق

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة تواصل الاهلي مع مدرب الفتح السعودي جوزيه جوميز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر مقرب من جوميز: لم يحدث أي تواصل رسمي مع المدرب من جانب مسئول أو وسيط من النادي الأهلي.

وكان قد أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن تألق جوزيه جوميز مع نادي الفتح السعودي .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " عاجل .. جوزيه جوميز يواصل التألق ويقود الفتح لتحقيق فوز كبير على الرائد ٣-١ ليرفع رصيده الى ٢٢ نقطة، الفتح قبل جوميز جمع ٦ نقاط في ١٣ مباراة، مع جوميز حصد ١٦ نقطة في ١٢ مباراة



ورحل البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى الحالى لفريق الفتح السعودي، عن تدريب فريق الزمالك فى ديسمبر الماضى، وتولى السويسرى كريستيان جروس الإدارة الفنية بدلاً منه