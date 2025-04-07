قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بالتجديد للدكتور محمد الضويني وكيلًا للأزهر لمدة عام
أمام الرئيس السيسي وماكرون.. كامل الوزير يستعرض حجم الإنجاز بمحطة عدلي منصور
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يتفقدان محطة عدلي منصور التبادلية| فيديو
أمام محطة عدلي منصور.. حوار جانبي بين الرئيس السيسي وماكرون وكامل الوزير
قرار جمهورى بالتجديد للدكتور الضوينى وكيلًا للأزهر لمدة عام
وزير التعليم الفرنسى: التعاون العلمى بين مصر وفرنسا لصالح الأجيال الشابة فى البلدين
تؤثر على الدماخ.. 6 نصائح لتجنب مضاعفات حساسية الربيع
حالات رفع العداد القديم وتركيب أبو كارت .. 7 مميزات لـ مسبق الدفع
سامح حسين وهبة مجدي يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم استنساخ اليوم
تسابق الجميع لحمل جثمانه.. جنازة مهيبة لـ مدير الإدارة التعليمية في الباجور | فيديو
الرئيس السيسي: مصر تُرحب بالشراكة مع فرنسا ونسعى لانطلاقة تنموية كبرى
شطب وغرامات.. قرارات عاجلة لاتحاد الكرة بعد الاعتداء على حكم في القسم الثالث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: الجهاد مفهوم شرعي دقيق وله شروط وأركان ومقاصد واضحة

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

أصدرت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، بيانًا بشأن ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.

وقالت دار الإفتاء، عبر بيانها اليوم، الإثنين، إن دار الإفتاء في إطار المسئولية الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية فإن الجهاد له مفهومٌ شرعيٌّ دقيق. 

وأضافت الإفتاء أن الجهاد يُبنى على شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.

وأكدت دار الإفتاء أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.

وأشارت إلى أنه من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وصرحت بأن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.

وتابعت “من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب”.

ونوهت بأنه من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.

وختمت الدار بيانها بالتأكيد على ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.

مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد الإفتاء دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الوزير شكره في الآخر| أول رد من التعليم على وفاة مدير إدارة الباجور

مدير إدارة الباجور

بالتزامن مع زيارة الوزير المفاجئة.. وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بأزمة قلبية

وزير التربية والتعليم

محدش يغيب.. قرار عاجل من التعليم بشأن تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟

وزير التربية والتعليم

ماذا حدث في جولة وزير التعليم بمدارس المنوفية اليوم؟| تفاصيل كاملة

مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات جديدة

رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد بيان المركزي بشأن الاحتياطي

المتحف المصري الكبير

يوم تاريخي في مصر| هل يحصل الموظفون على إجازة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير؟

تعطيل البنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

عطلة بالبنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

ترشيحاتنا

محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي وماكرون يصلان إلى محطة عدلي منصور التبادلية

السيسي

كريمة الحكيم: الشركات ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مختلف المحافظات

رئيسة شركة طاقة عربية

شركة طاقة عربية: دعم الرئيس السيسي حافز لنا لمواصلة تطوير القطاع

بالصور

نوع زيت يدمر الكوليسترول والسكر وخارق في إنقاص الوزن| اكتشفه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

من غير ريجيم وأدوية.. عشبة رخيصة تدمر الوزن في 90 يوما فقط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

ضبط 6 أطنان و750 كيلو خامات دهان مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ندوة توعوية لتعليم مبادئ السباكة لطالبات مدرسة الثانوية بنات بمنيا القمح

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جنازة مدير الإدارة التعليمية في الباجور

تسابق الجميع لحمل جثمانه.. جنازة مهيبة لـ مدير الإدارة التعليمية في الباجور | فيديو

خطوبة حسام حبيب

بعد أزمته مع شيرين.. والد حسام حبيب يعلق على أخبار خطوبة نجله

هيدي كرم تنشر فيديو راقص مع ابنها ا شاهد

هيدي كرم تنشر فيديو راقصا مع ابنها ا شاهد

المتهمين

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة شنطة سيدة بالهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد