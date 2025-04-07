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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 أبريل

المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 أبريل
المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 أبريل
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شقق الإسكان هي محور اهتمام كثير من المواطنين الراغبين في التقديم على شقة في المدن الجديدة، خصوصًا بعدما أعلنت وزارة الإسكان عن استعداداتها لطرح 261 ألف شقة، ابتداءً من 15 أبريل الجاري، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية. 

بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن المرحلة الأولى من عملية الطرح ستشمل 35 ألف شقة يوم الثلاثاء 15 أبريل، إذ يشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، ويتضمن الإسكان الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك الإسكان فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح بين 10 آلاف جنيه، و35 ألف جنيه للمتر الواحد.

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المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 أبريل
المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 أبريل

مواعيد طرح شقق الإسكان

تشمل خريطة طرح الشقق المواعيد الآتية:

  • طرح 60 ألف شقة في 15 يوليو 2025.
  • طرح 59 ألف وحدة سكنية في 15/10/2025.
  • طرح 58 ألف وحدة سكنية في 15/1/2026.
  • طرح 48 ألف وحدة سكنية في 15/4/2026.

شقق جنة مصر 2025

في سياق آخر تبدأ وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام المقبلة طرح شقق سكنية جديدة، ضمن وحدات مشروع "جنة مصر" في عدد من المدن الجديدة، وذلك وفق تقرير صادر عن وزارة الإسكان والمرافق، التي حددت عددًا من الشروط لاستحقاق الحصول على وحدة من شقق جنة مصر 2025. 

المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 أبريل
المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 أبريل

شروط حجز شقق جنة مصر 2025

  • أن يكون المتقدم مصريًّا وشخصًا طبيعيًّا.
  • ألا يقل عمره عن 21 سنة في وقت تقديم طلب الحصول على وحدة.
  • أن يكون لدى المتقدم القدرة على إبرام التعاقدات والتصرفات القانونية.
  • أن يتضمن الحجز لوحدة واحدة فقط تتضمن الأسرة (الزوجة) مع جواز حجز أكثر من شقة في حالات ذوي الهمم، ومن ينوب عن المتقدم قانونًا.
  • يخضع التعاقد بين جهاز صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي، بوصفه المعني بالمشروع والمتقدم، لقانون 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب القانون رقم 1 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

واجبات المتقدم لحجز شقة جنة مصر

  • الإقرار بالاطلاع على الشروط والمواصفات كافة، والخاصة بالطرح عبر كراسة الشروط.
  • التقديم موافقة نهائية قاطعة على الشروط، لا يمكن التراجع عنها، عقب سداد مقدم الحجز.
  • الإقرار بالمعاينة الفعلية للموقع الوحدة والموافقة على التفاصيل كافة.
  • الوحدات المتعاقد عليها مخصصة للسكن، ولا يجوز تغييرها بتاتًا.
  • حال المخالفة يتم فسخ العقد من دون إنذار أو حكم قضائي وفقًا للوائح العقارية.
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