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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: إتاحة آليات متنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني ضرورة أن تتوافق آليات طرح الفرص الاستثمارية مع مستهدفات الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكداً أهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، آليات طرح وإتاحة قطع أراض (خدمية – عمرانية) بالمدن الجديدة، لافتاَ إلى أهمية الاجتماع للوقوف على الطرح الذي تم في الفترة الماضية وفقاً للآليات المتاحة.

كما تم استعراض آليات الطرح للفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، على بوابة خدمات المستثمرين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، وملخص خطوات التقديم للفرص المتاحة.

واطلع الوزير، على موقف آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى آليات الطرح لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وشروط وضوابط التخصيص لهم، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات.

وتناول الاجتماع عددا من الآليات والمقترحات التى من شأنها التيسير على المتقدمين في إجراءات الطرح للأراضي والانتهاء من الحالات المعلقة، حيث وجه الوزير بدراسة الطلبات المقدمة والالتزام بالمدة المحددة للتخصيص أمام المتقدمين.

وزير الإسكان طرح الأراضي الفرص الاستثمارية وزارة الإسكان المدن الجديدة

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