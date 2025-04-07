سعر جرام الذهب في السوق الإماراتي اليوم

صعد متوسط سعر جرام الذهب في السوق الإماراتي خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-4-2025 بمقدار 0.75 درهم مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

وحقق سعر الذهب في محلات تداول المعدن الأصفر في دولة الإمارات زيادة طفيفة مع اختتام التعاملات اليوم.

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 366.25 درهم

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 339 درهم

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 نحو 325 درهم

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 278.75 درهم

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 14

وصل سعر عيار 14 نحو 215.5 درهم

اسعار أوقية الذهب اليوم في الإمارات

وسجلت أوقية الذهب نحو 11.391 ألف درهم

اسعار أوقية الذهب اليوم في الإمارات بالدولار

ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 3037 دولار

اسعار الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

وصل سعر الجنيه الذهب 2600 درهم

الذهب في السوق العالمي

وشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.

ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.

ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.

وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.