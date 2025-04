علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

4/8/2025 1:30:00 AM

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 01:30 ص 4/8/2025 1:30:00 AM

نشر الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور الراحل هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس معهد البحوث سابقا على صفحته الشخصية بالفيسبوك روشتة لتساقط الشعر وعلاج مشاكله المختلفة.

وقال الناظر "إذا كنتي تعانين من تساقط الشعر يمكن أن

تستعمل نوع من هذه الفيتامينات مرتين يومياPerfectil hair, pantogar, bloomville، ومعها بخاخ من دولCapixy intense, trix, strongville, top hair, seropipe, natavis hair booster, novophane".

أو وضع من واحد الأمبولات مثلا يوم بعد يوم Tricoval or anivagen or top hair or seropipe.

وأضاف "يمكن استخدام حمام زيت مرتين في الأسبوع مكون من

زيت اللوز الحلو، إكليل الجبل، الزيتون، السمسم، الجزر".

وتابع "لو الشعر ناشف: زيت الأرجان مفيد جدا، وممكن مستخدم سيرم على الأطراف مثل Twist & go, treato, clary وابتعدي عن شامبو فيه سلفات.