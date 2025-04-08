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الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر اللاعب ماركو فيراتي الترند| القصة الكاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر اللاعب ماركو فيراتي الترند| القصة الكاملة

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي
أمينة الدسوقي

تصدر اللاعب ماركو فيراتي محركات البحث جوجل وذلك بعد أنباء توقيعه للأهلي، لاسيما أن عقده ينتهي مع نادي العربي القطري بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في الوقت الحالي.

لاعب جديد قد يتضمن للأهلي 

وتقول تقارير صحفية أن إدارة نادي العربي القطري، تتمسك باستمرار ماركو فيراتي مع الفريق وتريد تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وتشير التقارير أن وكيل أعمال ماركو فيراتي، عرضه على مسؤولي النادي الأهلي من أجل ضم موكله قبل مشاركة الفريق المصري في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي يرغب فى ضم فيراتي 

وتم خلال الفترة الماضية الحديث حول رغبة النادي الأهلي ضم صفقات قوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية يونيو المقبل من بينها ماركو فيراتي.

ويتواجد النادي الأهلي، في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

من هو ماركو فيراتي

ماركو فيراتي، أحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم الأوروبية، وُلد في 5 نوفمبر 1992، ويشغل مركز خط الوسط في نادي العربي القطري ضمن دوري نجوم قطر.

مسيرته الاحترافية 

انطلقت مسيرته الاحترافية من بوابة نادي بيسكارا الإيطالي عام 2008، حيث سرعان ما لفت الأنظار بموهبته الفذة ومهاراته في التحكم بالكرة والرؤية الثاقبة داخل الملعب. 

وبدوره، لعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية الإيطالي لموسم 2011-2012، ليُتوج بجائزة "برافو" كأفضل لاعب شاب في أوروبا عام 2012.

غالبا ما يقارن فيراتي بأسطورة الوسط الإيطالي أندريا بيرلو، ليس فقط بسبب براعته في التمرير، بل أيضا لقدرته على التحول من صانع ألعاب إلى محور ارتكاز بنفس الكفاءة.

في صيف 2012، انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكتب فصلاً جديدا من التألق والنجاح. 

خلال عقد من الزمن، حصد فيراتي تسعة ألقاب في الدوري الفرنسي، إلى جانب العديد من الجوائز الفردية، وأصبح ثالث أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي عبر التاريخ من حيث عدد المباريات.

عقل مدبر في قلب الميدان

دوليا، برز اسمه مع منتخب إيطاليا تحت 21 عاما في بطولة أوروبا 2013، حيث قاد المنتخب لنهائي البطولة ونال مكان في التشكيلة المثالية، وفي العام ذاته، شارك لأول مرة مع المنتخب الأول، وكان حاضرا في كأس العالم 2014، قبل أن يساهم بفاعلية في تتويج إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

فيراتي ليس مجرد لاعب وسط تقليدي، بل عقل مدبر في قلب الميدان، ورمز من رموز كرة القدم الإيطالية الحديثة.

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