"حماية المنافسة" يعتمد استحواذ "معادن" الكامل على شركة "البوكسايت والألومينا"

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موافقتها على طلب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للاستحواذ الكامل على شركة معادن للبوكسايت والألومينا، وذلك بشراء 128,010,000 حصة تمثل نسبة 25.1% من إجمالي الحصص، لترتفع نسبة ملكية "معادن" من 74.9% إلى 100%.

ويمنح هذا الاستحواذ شركة "معادن" القدرة على التحكم الفردي الكامل في الشركة المستهدفة، وهو ما جاء في ضوء إخطار كامل تلقاه الجهاز بتاريخ 9 مارس 2025.

ويقوم جهاز حماية المنافسة بدراسة التركزات الاقتصادية وفقًا لاختصاصه القانوني، من خلال تقييم مدى تأثير العمليات محل الإخطار على هيكل السوق والمنافسة، وما إذا كانت قد تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

ويصدر الجهاز قراراته في هذا الشأن بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.

يأتي هذا القرار في إطار دور الجهاز في دعم بيئة تنافسية صحية ومتوازنة، تسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.