الأهلي بالقوة الضاربة أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني، في إياب دور ربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني، الأسبوع الماضي، على ستاد القاهرة بهدف وحيد عن طريق محمد هاني.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.