قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم الهلال السوداني ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
لعدم قطع النت.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي
سمير فرج: اتفاق إنشاء 100 مدرسة فرانكفونية في مصر يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم
80 دقيقة.. أرسنال يهين ريال مدريد بثلاثية في ملعب الإمارات
سمير فرج: زيارة ماكرون رسالة للعالم عن استقرار الوضع الأمني في سيناء
إمام عاشور يسجل الأول فى شباك الهلال السوداني
وزير الدفاع الأمريكي: قناة بنما تواجه تهديدات مستمرة من الصين
قذيفة مدوية .. أرسنال يضرب ريال مدريد بالهدف الأول |فيديو
لجنة السيرة بالأعلى للشئون الإسلامية توصي بتوضيح معاني الكلمات الغريبة في الأحاديث
أسرة الطفلة ليان صاحبة الصورة مع الرئيس السيسي وماكرون تروي الكواليس
قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات
محافظ شمال سيناء عن استقبال الرئيس السيسي وماكرون: الأهالي فرحون بشدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لعدم قطع النت.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

سداد فاتورة التليفون الأرضي
سداد فاتورة التليفون الأرضي
محمد غالي

تعد خدمة التليفون الأرضي من الخدمات الأساسية، لضمان استمرارية هذه الخدمات دون انقطاع أو فرض غرامات، يعد سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد أمرا بالغ الأهمية للمشتركين.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

تتيح شركة WE للمشتركين عدة طرق متنوعة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، مما يوفر خيارات متعددة تسهل على العملاء عملية الدفع. 

يمكن سداد الفاتورة عبر الطرق التاليه

- الفروع يمكن دفع الفاتورة نقدا من فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- منافذ فوري التي تتوفر في العديد من الأماكن.
- الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق MY WE أو عبر خدمات الدفع الإلكترونية مثل إنستا باي، بالإضافة إلى استخدام الفيزا كارد عبر مواقع الدفع الإلكترونية المختلفة.
- خدمات فودافون كاش، سداد، مصارى، أو ماكينات ATM التابعة للبنوك المختلفة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي من يوم 1 من كل شهر ويستمر حتى يوم 20.

هناك فترة سماح لمدة 20 يوما بعد التاريخ المحدد للسداد، يتم خلالها دفع الفاتورة دون فرض أي غرامات. 

ومع ذلك، بعد انتهاء هذه الفترة، يبدأ فرض غرامات تأخير على المشتركين الذين لم يسددوا فاتورتهم.

غرامات التأخير

إذا تأخر العميل عن دفع الفاتورة بعد نهاية فترة السماح، يحول الخط إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام. 

وفي حال استمرار التأخير، سيتم قطع الخدمة مؤقتا بدءا من اليوم الـ28.

إذا مر شهران أو ثلاثة أشهر على تاريخ الاستحقاق، يفرض غرامة تأخير تصل إلى 1.5% من قيمة الفاتورة، بحد أدنى 10 جنيهات.

إجراءات استرداد الخط الملغي

في حالة فقدان الخط نتيجة للتأخير في السداد، لا يمكن استرداده. 

يجب على العميل التقديم كعميل جديد للحصول على خط جديد والانتظار في الدور المخصص.

كيفية الاستعلام عن الفاتورة

يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي بسهولة عبر تطبيق MY WE أو من خلال الموقع الإلكتروني لشركة WE.

للاستعلام عبر الموقع، يجب على العميل إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي ثم النقر على "استعلام" لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

سداد فاتورة التليفون الأرضي في موعدها يعد من الأمور الأساسية لضمان عدم انقطاع الخدمة سواء للتليفون الأرضي أو الإنترنت المنزلي.

من خلال توفر العديد من طرق السداد الإلكترونية والطرق التقليدية عبر الفروع، أصبح من السهل على المشتركين دفع فواتيرهم في الوقت المحدد. 

لذا، من الضروري على جميع العملاء متابعة مواعيد السداد لتجنب أي غرامات تأخير أو انقطاع في الخدمة.

شركة we خدمة التليفون الأرضي التليفون الأرضي سداد فاتورة التليفون الأرضي طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

زيزو

أول رد فعل من شيكابالا بعد استبعاد زيزو من قائمة الزمالك ضد ستيلينبوش

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه بالكامل عن مناطق بالقاهرة

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه 28 دولارا .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

ترشيحاتنا

اتحاد كرة اليد

عمرو فتحي عضو اتحاد اليد : قرعة مونديال الناشئين متوازنة وطموحاتنا بلا حدود

زيزو

إحنا اللي وقفنا جنبك.. عمر الدردير يستعطف زيزو بذكرى مؤلمة

نيمار

نيمار يشارك في تدريبات سانتوس بعد غياب شهر ويستعد للظهور أمام فلومينينسي

بالصور

علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية .. لا تتجاهلها

أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية

يقلل الكوليسترول والكرش ويعالج مقاومة الإنسولين .. اكتشف نوع زيت خارق

علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول

بعد رمضان والكحك .. مشروبات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن

مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر

للقلب والمناعة والمخ .. فاكهة شتوية تمتلك فوائد خارقة

فاكهة شتوية
فاكهة شتوية
فاكهة شتوية

فيديو

اصاله

هل أصبحت سعودية؟.. أصالة تكشف المستور بعد عاش بلدي

ابتهال أبو سعدة

اعترضت على دعم الاحتلال.. مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو سعدة عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد