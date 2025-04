لعدم قطع النت.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

تعد خدمة التليفون الأرضي من الخدمات الأساسية، لضمان استمرارية هذه الخدمات دون انقطاع أو فرض غرامات، يعد سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد أمرا بالغ الأهمية للمشتركين.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

تتيح شركة WE للمشتركين عدة طرق متنوعة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، مما يوفر خيارات متعددة تسهل على العملاء عملية الدفع.

يمكن سداد الفاتورة عبر الطرق التاليه

- الفروع يمكن دفع الفاتورة نقدا من فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- منافذ فوري التي تتوفر في العديد من الأماكن.

- الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق MY WE أو عبر خدمات الدفع الإلكترونية مثل إنستا باي، بالإضافة إلى استخدام الفيزا كارد عبر مواقع الدفع الإلكترونية المختلفة.

- خدمات فودافون كاش، سداد، مصارى، أو ماكينات ATM التابعة للبنوك المختلفة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي من يوم 1 من كل شهر ويستمر حتى يوم 20.

هناك فترة سماح لمدة 20 يوما بعد التاريخ المحدد للسداد، يتم خلالها دفع الفاتورة دون فرض أي غرامات.

ومع ذلك، بعد انتهاء هذه الفترة، يبدأ فرض غرامات تأخير على المشتركين الذين لم يسددوا فاتورتهم.

غرامات التأخير

إذا تأخر العميل عن دفع الفاتورة بعد نهاية فترة السماح، يحول الخط إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام.

وفي حال استمرار التأخير، سيتم قطع الخدمة مؤقتا بدءا من اليوم الـ28.

إذا مر شهران أو ثلاثة أشهر على تاريخ الاستحقاق، يفرض غرامة تأخير تصل إلى 1.5% من قيمة الفاتورة، بحد أدنى 10 جنيهات.

إجراءات استرداد الخط الملغي

في حالة فقدان الخط نتيجة للتأخير في السداد، لا يمكن استرداده.

يجب على العميل التقديم كعميل جديد للحصول على خط جديد والانتظار في الدور المخصص.

كيفية الاستعلام عن الفاتورة

يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي بسهولة عبر تطبيق MY WE أو من خلال الموقع الإلكتروني لشركة WE.

للاستعلام عبر الموقع، يجب على العميل إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي ثم النقر على "استعلام" لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

سداد فاتورة التليفون الأرضي في موعدها يعد من الأمور الأساسية لضمان عدم انقطاع الخدمة سواء للتليفون الأرضي أو الإنترنت المنزلي.

من خلال توفر العديد من طرق السداد الإلكترونية والطرق التقليدية عبر الفروع، أصبح من السهل على المشتركين دفع فواتيرهم في الوقت المحدد.

لذا، من الضروري على جميع العملاء متابعة مواعيد السداد لتجنب أي غرامات تأخير أو انقطاع في الخدمة.