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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء هاتف Nothing 3a Pro أو iQOO Neo 10R ؟

الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
لمياء الياسين

مع تزايد قوة الهواتف الذكية متوسطة المدى وتعدّد ميزاتها، أصبح اختيار الهاتف المناسب أصعب من أي وقت مضى إذا كنت تفكرين في شراء هاتف ذكي يمكنك التفكير في كلا من هاتف  Nothing Phone 3a Pro وهاتف iQOO Neo 10R 


التصميم والعرض

يعتمد هاتف Nothing Phone 3a Pro على تصميمه الشفاف المميز  وهو عملي أيضًا بطرق لا يضاهيها هاتف iQOO. 

في الوقت نفسه، يختار هاتف iQOO Neo 10R مظهرًا أكثر تقليدية بغطاء خلفي غير لامع وحواف منحنية، بهدف تقديم تصميم أنيق يركز على الأداء.

فيما يتعلق بالشاشات، يتفوق هاتف iQOO بشاشة AMOLED بتردد 144 هرتز ودقة أعلى (1260 × 2800 بكسل)، مما يوفر وضوحًا أفضل. 

 أما من حيث أداء الشاشة ودقة الصورة، يأتي هاتف iQOO Neo 10R في المقدمة مما يجعله الخيار الأمثل لعشاق الألعاب أو مستخدمي الوسائط المتعددة.

هاتف اي كيو او او نيو 10 ار

 يُعد هاتف iQOO Neo 10R بلا شكّ الهاتف الأكثر قوةً في الأداء. يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 الأحدث مع وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومية .

أما عن بطارية iQOO فهي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة  وتدعم الشحن بقوة 50 واط.
يتفوق هاتف Nothing Phone 3a Pro في مجال الكاميرا. فهو يتميز بكاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. 

قيمة استثنائية مقابل سعر 

يبلغ سعر هاتف Nothing Phone 3a Pro حوالي 370 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر هاتف iQOO Neo 10R حوالي 325 دولارًا أمريكيًا. 
من حيث القيمة مقابل السعر، يقدم iQOO Neo 10R مزايا إضافية. فهو أقل سعرًا من الهواتف الرائدة، مع الحفاظ على مواصفاته المتميزة. 

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