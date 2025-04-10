مدبولي يشيد بالتفاف الشعب حول القيادة السياسية خلال زيارة ماكرون التاريخية لمصر

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره الشديد للالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، فضلًا عن وعي المصريين بالظروف التي تمر بها الدولة.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد، الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

وأشار مدبولي إلى الرسائل شديدة الإيجابية لزيارة الرئيس الفرنسي لمصر، ووعي الشعب المصري وسعادته بتواجد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وسطهم، منوهًا بأن هذه الزيارة التاريخية جاءت في فترة شديدة الأهمية.

وأوضح أنه تم التباحث بين الرئيسين السيسي وماكرون في شتى المجالات، بجانب رفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن زيارة الرئيس الفرنسي للمتحف المصري الكبير.