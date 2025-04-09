إحباط محاولة انقلاب في قيرغزستان والقبض على المتهمين

أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية إحباط محاولة انقلاب في قيرغيزستان، مشيرة إلي أنه تم القبض على أعضاء المجموعة التي حاولت القيام بالانقلاب في البلاد.

ولفتت وكالة سبوتنيك الروسية الي ان محاولة الانقلاب في قرغيزيا تم الترتيب لها من الخارج.

وفي وقت سابق؛ أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغزستان "إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد وتنظيم أعمال شغب واعتداءات تؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وذكر الأمن القرغيزي حينها أنه تم تحييد جميع أفراد المجموعة التي خططت للانقلاب.

وقال بيان اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان: "في إطار الإجراءات المستمرة لضمان سلامة المواطنين، وحماية أسس النظام الدستوري، تم إحباط أنشطة غير قانونية لمجموعة تخريبية كانت تخطط للاستيلاء على السلطة بالقوة، وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، وذلك من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية، تترافق مع مقتل مواطنين".

كانت أجهزة الأمن في قيرغيزستان أعلنت اعتقال أكثر من 30 مشبوها خططوا للانقلاب على السلطة في البلاد.