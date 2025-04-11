تراشق كلامي بين سيد عبد الحفيظ وميدو بسبب زيزو

تصدرت أزمة انتقال لاعب الزمالك زيزو إلى صفوف القلعة الحمراء اهتمام رواد التواصل الاجتماعي ودخل على اثر مدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ مع احمد حسام ميدو في حرب تصريحات.

وعلق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، على تصريحات أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك بشأن استعداد الزمالك لفتح “شيكات على بياض” للتعاقد مع لاعبي الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "لما نتكلم عن الانتقالات بين الأهلي والزمالك، بنتكلم بالأرقام والتاريخ، الأهلي من أكتر من 40 سنة، معظم اللي راحوا من عنده للزمالك، ماكنتش في رغبة من النادي لاستمرارهم، باستثناء عبدالله السعيد، ومعاه رمضان صبحي وأحمد فتحي".

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https://youtube.com/shorts/-xY-5RAAwQw