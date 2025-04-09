سابقة خطيرة وعقوبة تاريخية.. الكاثوليكية تحرم مرتكب جريمة كنيسة الأقصر| صور

أعلن المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، أن الكنيسة الكاثوليكية أصدرت مرسومًا أسقفيًا رسميًا بإنزال عقوبة الحرمان الكبير الشامل على المدعو جمال يوسف نصيف، وذلك بعد قيامه بجريمة مروعة ارتكبها عن عمد مع سبق الإصرار، في فجر الأربعاء 13 نوفمبر 2024، تمثلت في اقتحام وسرقة وتدنيس كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك في قرية المريس بمحافظة الأقصر.

سرق ونهب وخراب

وتضمنت الجريمة كسر الباب الخشبي للكنيسة بعد قطع التيار الكهربائي، ونهب محتوياتها، والاعتداء على المقدسات، مما أدى إلى هدم الكنيسة بالكامل في سابقة خطيرة تمسّ قدسية أماكن العبادة وتؤذي المشاعر.

وأكد البيان أن المطرانية قامت بكافة الإجراءات القانونية الكنسية اللازمة، واستشارت القيادات الكنسية العليا، ووفقًا لمواد القانونين 1441 و1442 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية، تم إصدار المرسوم الأسقفي التالي:

"إنزال عقوبة الحرمان الكبير الشامل على المدعو جمال يوسف نصيف، وقطعه من الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، وحرمانه من ممارسة أي من الطقوس الدينية بها في أي مكان في العالم، كما يُمنع من التعامل مع مؤسساتها أو أفرادها سواء داخليًا أو خارجيًا".

وقد صدر هذا المرسوم رسميًا عن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة الأقصر للأقباط الكاثوليك، بتاريخ 8 إبريل 2025 من مقر المطرانية بالأقصر، مع التأكيد على تعميم هذا القرار وترجمته ونشره على أوسع نطاق ممكن.

وأرفق البيان صورًا توثق الحالة الكارثية التي آلت إليها كنيسة السيدة العذراء بالمريس قبل الاعتداء وبعده.

وختم البيان بالتشديد على أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر والعالم لن تتهاون في حماية مقدساتها، والدفاع عن كرامة بيوت الله، وضمان تنفيذ القوانين الكنسية في وجه من تسوّل له نفسه الاعتداء عليها.