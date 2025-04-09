أورلاندو يطيح بمولودية الجزائر ويواجه بيراميدز بأبطال إفريقيا

انتهت مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أورلاندو بهدف نظيف، لتصبح مجموع المباراتين يؤهله لنصف النهائي.



وسيواجه فريق أورلاندو نظيره بيراميدز، في دور نصف النهائي.



وجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: توفيق موساوي

الدفاع: عبد اللاوي، أيوب غزالة، دراوي، مروان خليف

الوسط: زكريا نعيجي، رضا حلايمية، بن خميسة

الهجوم: أكرم بوراس، ثابتي العربي، محمد ساليو بانجورا



فيما جاء تشكيل أورلاندو بيراتس كالتالي:

حراسة المرمى: سيفو شين

الدفاع: أبيلو زوكي، نكوسيناثي سيبيسي، ديانو ديفيد فان روين، مبوكازا

الوسط: ثالينتي مباثا، ريليبوهيلي موفوكينج، ماخولا

الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا، ديون هوتو، موهاو نكوتا