قبل طرحه.. تعرف على قصة فيلم رامي مالك الجديد The Amateur

ينتظر الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك طرح فيلمه الجديد The Amateur نهاية الأسبوع الجاري وهو عمل مليء بأحداث الإثارة.



فيلم The Amateur الذي سيعرض في السينمات ١١ أبريل الجاري، يجسد فيه رامي مالك دور تشارلي هيلر، محلل شفرات في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد مقتل زوجته في هجوم إرهابي في لندن.

وعندما ترفض الوكالة اتخاذ إجراء، يقرر هيلر أخذ حقه بيده، مستخدمًا مهاراته الاستخباراتية لتعقب المسؤولين عن الجريمة.

يشارك في بطولة فيلم The Amateur كل من راشيل بروسناهان، كايتريونا بالف، لورنس فيشبورن، وجون بيرنثال.



الفيلم من إخراج جيمس هاوز، ويستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب روبرت ليتل، وتم تصويره في مواقع متعددة حول العالم، بما في ذلك لندن، باريس، وإسطنبول.



أعرب رامي مالك عن حماسه لهذا الدور في تصريحات له مؤخرا، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا في مسيرته الفنية نحو أدوار الحركة والإثارة.

كما أبدى رامي مالك سعادته بتقديم شخصية يمكن للجمهور التعاطف معها، خاصةً أنها تمثل الشخص العادي الذي يجد نفسه في ظروف استثنائية.

من أبرز أدوار رامي مالك السابقة كان فيلم Bohemian Rhapsody عام 2018، الذي قدم فيه شخصية المغني الشهير فريدي ميركوري، وهو الدور الذي نال عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

كما شارك رامي مالك في سلسلة أفلام Night at the Museum بدور الفرعون “أخمن رع”، وظهر في فيلم Papillon عام 2017.

وفي عام 2021، قدم دور الشرير “لوسيفر سافين” في فيلم جيمس بوند No Time to Die.