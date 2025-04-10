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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملف الهجرة على رأس أولويات اجتماع عملية الخرطوم بالقاهرة .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية
محمد حليم قنديل

قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم والتي تترأسها مصر منذ إبريل عام 2024 بمشاركة وحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بملف الهجرة في الدول الأعضاء، مشيرةً، إلى أن هذا الحدث بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه في عملية الخرطوم منذ تدشينها في عام 2014، بهدف التعاون في مختلف الموضوعات في هذا الملف.


وأضافت، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ملف الهجرة على رأس أولويات اجتماع عملية الخرطوم بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء، ومنها الوزير المكلف بالشؤون الداخلية الفرنسي ومدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ورئيس ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية.

وتابعت: "يحضر أيضا مجموعة كبيرة من الوزراء، مثل وزير الهجرة اليوناني، ووزيرة الهجرة الهولندية، والجدير بالذكر أن عملية الخرطوم تشمل وتضم عددا كبيرا من الدول بواقع 40 دولة، وعددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة".

الخرطوم مصر نورهان عجيزة القاهرة الإخبارية

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