النيابة تحقق في حريق مزرعة ماشية ببولاق الدكرور

انتدبت نيابة جنوب الجيزة خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح حريق مزرعة ماشية بمنطقة بولاق الدكرور بعد نفوق عدد من العجول.

وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية ببيان سبب الحريق والتلفيات والخسائر التي تسبب بها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق نشب داخل مزرعة ماشية ببولاق الدكرور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مزرعة ماشية ببولاق الدكرور .



دفعت الإدارة العامة الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع داخل مزرعة ماشية ببولاق الدكرور.



وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق اسفر عن نفوق عدد من روؤس الماشية، فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقى المزارع المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.