قرار عاجل بشأن متسولة ضربت وعضت طفلتها بأكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس متسولة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب رضيعتها وضربها وعضها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات تعذيب سيدة لطفلتها البالغة من العمر 10 أشهر، حيث تبين ان المتهمة مدمنة على تعاطي المواد المخدرة وتنتابها حالات من التشنجات والغضب فانهالت على طفلتها بالضرب وقامت بعضها ما أدى لإصابتها بإصابات خطرة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أكتوبر بوصول رضيعة مصابة بإصابات متفرقة وكدمات في أنحاء جسدها وآثار "عضة" سببت لها جرحا عميقا وادعاء والدة الطفلة حدوث إصاباتها بسبب سقوطها واشتباه الأطباء في الأمر بسبب الإصابات، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث.

وتبين من الفحص أن سيدة أحضرت طفلتها الرضيعة مصابة بعدة اصابات وزعمت سقوطها إلا انه تبين تعدي السيدة على طفلتها بالضرب والعض.

وأفادت التحريات التي أجريت باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن الأم متزوجة عرفيا من شخص يصغرها بعدة سنوات وأنه تم حبسه على ذمة احدى القضايا كما تبين أنها مدمنة على تعاطي المواد المخدرة واعتادت التعدي على طفلته بالضرب بسبب إصابتها بحالات من الغضب والتشنجات نتيجة ادمانها على المخدرات، كما تبين ان السيدة متسولة بالشارع.

تم القاء القبض على الأم المتهمة وتحرير محضر بالواقعة ووضع الطفلة تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.