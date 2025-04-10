صلاة أول قداس في الكنيسة الجديدة بإيبارشية إخميم بسوهاج.. صور

صلى نيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته أول قداس في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية أُبَّار الوقف، مركز إخميم، وهي أول كنيسة تُنشَأ بالقرية، عقب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

أول قداس

وتمت الموافقة الرسمية على إنشاء الكنيسة الجديدة لتقام على مساحة ٦٢٥ متر مربع حيث تم بناء المبنى ويجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات.

شارك في الصلوات نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وعدد كهنة إيبارشية إخميم ومن رهبان أديرة الجبل الشرقي وخورس الشمامسة وأبناء كنيسة القرية.