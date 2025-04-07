الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأبو قرقاص البلد

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس الأحد الخامس من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بأبوقرقاص البلد.

خبرة الإيمان الشخصية

جاء ذلك بمشاركة الأب عبد المسيح لمعي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية حول "أحد المولود أعمى"، الذي يمثل خبرة الإيمان الشخصية المُعاشة في حياتنا: كنت أعمى، والآن أبصر.

وأكد الأب المطران إننا أمام دعوة للانفتاح، والتعرّف الدائم على الله، من خلال الإصغاء إلى كلمته المقدسة، ومعايشة الأسرار الكنسية، والشهادة لمحبته.