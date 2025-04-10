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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة بطلة فيديو التعدي على طبيب داخل عيادته للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أحالت النيابة العامة في الجيزة فتاة للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة، بتهمة التعدي على طبيب أسنان داخل عيادته، وقد تم تحديد جلسة في شهر مايو المقبل للنظر في القضية.

وكانت الواقعة قد نشأت عندما اقتحمت الفتاة العيادة الخاصة بالطبيب، حيث قامت بالتعدي عليه بالضرب في فيديو، مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان كشف الطبيب الذي تعرض للاعتداء على يد فتاة داخل عيادته في الجيزة، عن تفاصيل الواقعة أمام النيابة، مؤكدًا أن الفتاة كانت تسعى لتشويه سمعته بسبب هوسها به.

وأوضح الطبيب في أقواله أنه كان قد ارتبط بالفتاة "مشروع جواز" قبل 3 أعوام، وأن العلاقة انتهت منذ فترة عام تقريبا، مشيرًا إلى أن الفتاة كانت تحاول إثارة قضية فارغة بعد أن فشلت محاولاتها لاستئناف العلاقة.

وأضاف الطبيب أنه في الوقت الذي وقعت فيه الواقعة، كان قد رفض محاولات الفتاة لتجديد العلاقة، وأكد أن الحادث الذي وقع في العيادة كان نتيجة لغيرة غير مبررة منها، حيث اقتحمت العيادة وتعدت عليه بالضرب.

وأشار الطبيب إلى أن النيابة وجهت للفتاة عدة تهم منها التعدي بالضرب والتشهير، وأوضح أنه رغم محاولات أسرتها للتنازل، إلا أنه رفض التخلي عن حقوقه، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة لهوس الفتاة ومحاولاتها تشويه سمعته في المجتمع.

وتابع الطبيب أن النيابة أمرت بحبس الفتاة، لكنها أخلت سبيلها بعد استجوابها، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، مع وجود محضر آخر قد يُحال إلى النيابة بشأن البلاغ المقدم من الطبيب ضد الفتاة في مباحث الإنترنت.

من جانبه، أكد الطبيب أن النيابة أتمت إجراءات التحقيق بشكل قانوني، مشيرًا إلى أنه ينتظر تحديد جلسة في محكمة الجيزة لمتابعة القضية.

بطلة فيديو طبيب الجيزة النيابة العامة طبيب أسنان

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