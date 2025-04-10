قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحول صادم في حالة الطقس خلال ساعات.. والأرصاد تحذر بشدة: لا تخففوا الملابس
وسط أنباء عن عروض مغرية.. مصير عبد الله السعيد يثير القلق فى الزمالك
خطأ طبي فادح.. شاهدة على وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها| خاص
حصاد الجامع الأزهر في رمضان.. 12 إماما لصلاة التراويح و180 ألف وجبة إفطار وسحور
دعاء زيارة قبر النبي.. السلام عليك يا خير خلق الله يا سيد المرسلين
مفاجأة .. الزمالك يهدد بشكوى ضد زيزو
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل
ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا
صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟
مندوب سوريا بمجلس الأمن: الاحتلال انتهك القرارات الأممية بدخوله الأراضي السورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة موسعة على محال ومطاعم جنوب الغردقة تكشف مخالفات صحية وبيئية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شنت الأجهزة المحلية حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عددًا من المحال العامة والمطاعم والكافيهات الواقعة في حي جنوب مدينة الغردقة، في إطار التوجهات المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية بالغردقة، وبتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وذلك في إطار جهود الدولة للحد من المخالفات وضبط الأسواق، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وحماية صحة المستهلكين.

وشملت الحملة التفتيش على سبعة منشآت متنوعة من بينها مطاعم وكافيهات ومخبز، حيث تم التركيز على مراجعة صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية. وقد رصدت الحملة وجود العديد من المخالفات الجسيمة، تمثلت في تشغيل المحال دون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط أو تصاريح إشغال، بالإضافة إلى غياب السجلات البيئية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وأوضحت اللجنة التفتيشية أنها وجهت ستة إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة، وذلك بشأن عدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والقصور في تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية الأساسية. كما طالبت اللجنة بسرعة استيفاء التراخيص القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع.

وخلال أعمال التفتيش، تم إعدام كميات من اللحوم والدجاج والمخبوزات التي ثبت تغير خواصها الطبيعية نتيجة التخزين غير السليم، ما يؤكد غياب الرقابة الداخلية في تلك المنشآت وعدم الالتزام بأبسط معايير سلامة الغذاء.

وقد نُفذت الحملة بالتنسيق بين عدة جهات مختصة، شملت إدارات السلامة والصحة المهنية، والطب البيطري، والتراخيص، والبيئة، وذلك تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بمدينة الغردقة، ما يعكس تكامل الجهود الرسمية لضبط السوق ورفع مستوى الالتزام في الأنشطة التجارية والخدمية.

وتؤكد محافظة البحر الأحمر استمرار حملات المتابعة والتفتيش بشكل دوري، في إطار خطة تهدف إلى ضبط المخالفين، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، وتحقيق بيئة صحية وآمنة داخل المدينة الساحلية.

البحر الأحمر الغردقة مطاعم البحر الاحمر حملات تفتيشية رئيس مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

4 قرارات عاجلة لضبط العملية التعليمية في جميع المدارس

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

رئيس الوزراء

تبكير صرف مرتبات أبريل.. متى تُطبق الزيادة الجديدة؟

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

الطقس في مصر

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. رياح سرعتها 70 كم وأمطار على هذه المحافظات اليوم

شهادات الادخار

شهادات ادخار بأرباح تصل إلى 30%... كيف تحمي أموالك من التآكل؟

المتهمون

التعدى على فتاة أسفل الكوبرى.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المثير

طبيب - ارشيفية

42 ألفا ثمن العملية.. شاهدة تكشف تفاصيل وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بسبب خطأ طبي| خاص

ترشيحاتنا

الصيد

استكمالًا لموسم الحصاد .. جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد لهذا العام في عدد من المواقع الإنتاجية المختلفة

طلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

تداول فيديو لطلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

كورس المقبلين على الزواج

حفل تخرّج المقبلين على الزواج بكنيسة العذراء بحلوان

بالصور

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل

طريقة عمل المكرونة السبايسي بالسجق .. فوائد وأضرار الطعام الحار

المكرونة بالسجق
المكرونة بالسجق
المكرونة بالسجق

أحمد حلمي عن تكريمه بمهرجان هوليوود للفيلم العربي: فخور إني مصري بتكرم في أمريكا

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد حلمي

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

وزير الدفاع ونظيره النيجيري
وزير الدفاع ونظيره النيجيري
وزير الدفاع ونظيره النيجيري

فيديو

طلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

تداول فيديو لطلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

وزير الدفاع ونظيره النيجيري

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

عبير الصغير

أخفت هوية العريس .. البلوجر عبير الصغير تعلن خطوبتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الأرصاد تحذر من رياح قوية وتكشف عن حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد