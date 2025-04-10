حملة موسعة على محال ومطاعم جنوب الغردقة تكشف مخالفات صحية وبيئية

شنت الأجهزة المحلية حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عددًا من المحال العامة والمطاعم والكافيهات الواقعة في حي جنوب مدينة الغردقة، في إطار التوجهات المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية بالغردقة، وبتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وذلك في إطار جهود الدولة للحد من المخالفات وضبط الأسواق، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وحماية صحة المستهلكين.

وشملت الحملة التفتيش على سبعة منشآت متنوعة من بينها مطاعم وكافيهات ومخبز، حيث تم التركيز على مراجعة صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية. وقد رصدت الحملة وجود العديد من المخالفات الجسيمة، تمثلت في تشغيل المحال دون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط أو تصاريح إشغال، بالإضافة إلى غياب السجلات البيئية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وأوضحت اللجنة التفتيشية أنها وجهت ستة إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة، وذلك بشأن عدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والقصور في تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية الأساسية. كما طالبت اللجنة بسرعة استيفاء التراخيص القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع.

وخلال أعمال التفتيش، تم إعدام كميات من اللحوم والدجاج والمخبوزات التي ثبت تغير خواصها الطبيعية نتيجة التخزين غير السليم، ما يؤكد غياب الرقابة الداخلية في تلك المنشآت وعدم الالتزام بأبسط معايير سلامة الغذاء.

وقد نُفذت الحملة بالتنسيق بين عدة جهات مختصة، شملت إدارات السلامة والصحة المهنية، والطب البيطري، والتراخيص، والبيئة، وذلك تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بمدينة الغردقة، ما يعكس تكامل الجهود الرسمية لضبط السوق ورفع مستوى الالتزام في الأنشطة التجارية والخدمية.

وتؤكد محافظة البحر الأحمر استمرار حملات المتابعة والتفتيش بشكل دوري، في إطار خطة تهدف إلى ضبط المخالفين، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، وتحقيق بيئة صحية وآمنة داخل المدينة الساحلية.