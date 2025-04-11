فيفي عبده: أتمنى تقديم سيرتي الذاتية بنفسي ومع بنتي

قالت الفنانة فيفي عبده إنها سعيدة بالعمل مع الفنان باسم سمرة في مسلسل العتاولة2 وهي ليست التجربة الأولى لهما.

وأوضحت فيفي عبده في تصريحات إذاعية:"اشتغلت مع باسم سمرة من قبل في مسلسل (مولد وصاحبه غايب)، وهو فنان عظيم جدا وتلقائي ودمه خفيف ويقدم كل الأدوار بكل ثقة وثقل فني رائع، كل أعماله ناجحة".

وأضافت فيفي عبده: «أنا بحب الأعمال الجماعية فهو أمر رائع ويعطي لأي عمل ثقل كبير، وهناك روح حلوة بين كل النجوم الآن».

كما تحدث الفنان باسم سمرة في مداخلة هاتفية عن تعاونه مع الفنانة فيفي عبده في «العتاولة 2»، قائلا: «فيفي عبده جميلة على كافة الأصعدة سواء فنيا او إنسانيا وتريد إسعاد كل من حولها، وتعطي طاقة إيجابية لكل المتواجدين في اللوكيشن، وربنا وفقنا في العتاولة وهذا نتاج جهد كل الموجودين».

وكشفت فيفي عبده، أنها تتمنى تقديم سيرتها الذاتية بنفسها ولا تترك الأمر لأي فنانة أخرى، قائلة: «أتمنى تقديم سيرتي الذاتية بنفسي حتى لو في شكل برنامج وأحكي ما مررت به، وابنتي عزة تقدم دوري وأنا صغيرة».