ظهور خاص للفنانة يسرا.. إطلاق البرومو الرسمي لمسلسل برستيج

كشف الإعلان الرسمي لمسلسل "بريستيج"، عن لقطات أولى من عالم غامض مليء بالمفاجآت والتقلبات غير المتوقعة.

الإعلان يُقدّم لمحات مشوّقة من المسلسل المنتظر، حيث نُلقي نظرة أولى على الشخصيات الرئيسية، من بينها محمد عبد الرحمن عامل المقهى الذي يتحول إلى شاهد مفتاح في الجريمة، ومصطفى غريب كمحامٍ يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار. ويكشف المقطع التشويقي جانبًا كوميديًا ساخرًا بين الأبطال، خاصة أثناء محاولاتهم العشوائية لحل جريمة قتل غامضة.

المفاجأة الأكبر في الإعلان كانت ظهور النجمة الكبيرة يسرا، التي أطلت بإطلالة خاصة ترافقها أغنيتها الكلاسيكية "حب روح للناس يا حب"، ما أضاف جرعة حنين وسحر درامي زاد من حماسة الجمهور. كما يضم العمل عددًا من ضيوف الشرف المميزين، من بينهم: أحمد داوود، المخرج معتز التوني، محمد ثروت، وشيماء سيف.

وفي تصريح صحفي، قال المخرج عمرو سلامة :"لقد كانت تجربة تصوير هذا المسلسل مثيرة للغاية، حيث جمعتنا طاقم عمل موهوب وأفكار جديدة. أنا متحمس لرؤية كيف سيظهر العمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

يُعرض مسلسل "بريستيج" حصريًا على "يانغو بلاي" ابتداءً من 24 أبريل، عبر 8 حلقات تُطرح بمعدل حلقتين أسبوعيًا، كل خميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، ويضم فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في أعمال مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو". يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي.