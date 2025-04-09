طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل برستيج |شاهد

طرحت منصة “يانجوبلاي” البوسترات المنفردة بمسلسل برستيج والذى من المقرر طرحه يوم ٢٤ إبريل الجاري.

ويضم المسلسل مجموعة من أبرز النجوم، منهم محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا و صانع المحتوى عبد العاطي بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف في الحلقات.

وتدور أحداث مسلسل برستيج في إطار درامي مثير يجمع بين الجريمة والتشويق، حيث تدور القصة حول أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في قلب القاهرة، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين نتيجة لعاصفة مفاجئة.

مصطفى غريب فى ماراثون رمضان 2025

وتألق مصطفي غريب فى ماراثون رمضان الماضي فى مسلسل “أشغال شقة2”.

مسلسل أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة جدًا بطولة هشام ماجد ويجسد دور الزوج حمدي، وأسماء جلال فى دور الزوجة ياسمين، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوى محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم، والفنانة السودانية إسلام مبارك ، انتصار ، ناهد السباعي ، إلفن أمام ، ومجموعة كبيرة من النجوم.