حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في المحافظات

شهد الطقس في مصر حالة من التقلب خلال الساعات القليلة الماضية بين ارتفاع درجات الحرارة، ثم انخفاضها مرة آخرى، حيث أصدرت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب التسرع في تخفيف الملابس، مع الالتزام بارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خلال ساعات الليل، نظرًا لأن الطقس لا يزال مائلًا للبرودة في هذه الفترات رغم اعتداله نسبيًا نهارًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 15

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 21 12

نخل 17 09

كاترين 13 06

الطور 22 13

طابا 18 11

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 12

مطروح 18 11

السلوم 19 11

سيوة 24 13

رأس غارب 24 13

الغردقة 23 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 15

الشلاتين 39 18

حلايب 24 20

أبو رماد 25 21

رأس حدربة 24 20

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 26 10

الأقصر 27 11

أسوان 30 14

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 29 13

