غزل المحلة ينهي استعداداته لمواجهة سموحة اليوم

أنهى فريق غزل المحلة استعداداته لمواجهة سموحة، في المباراة المقررة اليوم الجمعة على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني للفريق، بابا فاسيليو، أن الفريق جاهز تماما للمباراة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة، ولا توجد أي غيابات في صفوف الفريق.





وأوضح فاسيليو، في تصريحاته أمس الخميس، أن المباراة تمثل أهمية قصوى لفريقه، خاصة أن الفريق يحتل حاليًا المركز الذي يتيح له البقاء في الدوري برصيد 17 نقطة، ما يجعل الفوز في هذه المواجهة أمرًا لا بديل عنه. وأضاف أن الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، وركز على رفع الروح المعنوية للاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تضمن الاستمرار في المنافسة بقوة.





من جانبه، أعلن رئيس نادي غزل المحلة، وليد خليل، عن رصد مكافأة مالية كبيرة للاعبين في حال تحقيق الفوز، وذلك لتحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم داخل الملعب، مؤكداً أن الإدارة تدعم الفريق بكل قوة في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة.





ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة وأن الفوز في هذه المباراة قد يمثل دفعة قوية نحو الاستقرار في المنطقة الآمنة، والابتعاد عن صراع الهبوط.





يُذكر أن المباراة تأتي في إطار منافسات الجولة الحالية من الدوري، ويتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، في ظل تقارب المستوى والطموح لتحقيق الفوز



