قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خط ساخن للشكاوى.. أول توجيه من وزير التموين بعد زيادة أسعار البنزين
سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025
اليمن.. سلسلة غارات أمريكية تستهدف صنعاء
فيفي عبده عن أزمة فريدة سيف النصر في العتاولة: أنا مظلومة
أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025
مات ساجدا.. لحظة وفاة مصل داخل المسجد بمطروح| صور
عقوبات أمريكية على شبكات النفط الإيراني
تفاصيل عقد محمود حمدي الونش الجديد مع الزمالك.. 80 مليون جنيه لـ3 مواسم
أسعار البنزين الجديدة اليوم.. تحرير محاضر للمخالفين بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز
السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تغادر منصبها
فضل ليلة الجمعة ويومها.. خطوة لإدراك ساعة إجابتها
فشل المحادثات بين إسرائيل وتركيا بشأن التصعيد في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة ينهي استعداداته لمواجهة سموحة اليوم

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

أنهى فريق غزل المحلة استعداداته لمواجهة سموحة، في المباراة المقررة اليوم الجمعة على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 وأكد المدير الفني للفريق، بابا فاسيليو، أن الفريق جاهز تماما للمباراة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة، ولا توجد أي غيابات في صفوف الفريق.


 

وأوضح فاسيليو، في تصريحاته أمس الخميس، أن المباراة تمثل أهمية قصوى لفريقه، خاصة أن الفريق يحتل حاليًا المركز الذي يتيح له البقاء في الدوري برصيد 17 نقطة، ما يجعل الفوز في هذه المواجهة أمرًا لا بديل عنه. وأضاف أن الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، وركز على رفع الروح المعنوية للاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تضمن الاستمرار في المنافسة بقوة.


 

من جانبه، أعلن رئيس نادي غزل المحلة، وليد خليل، عن رصد مكافأة مالية كبيرة للاعبين في حال تحقيق الفوز، وذلك لتحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم داخل الملعب، مؤكداً أن الإدارة تدعم الفريق بكل قوة في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة.


 

ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة وأن الفوز في هذه المباراة قد يمثل دفعة قوية نحو الاستقرار في المنطقة الآمنة، والابتعاد عن صراع الهبوط.


 

يُذكر أن المباراة تأتي في إطار منافسات الجولة الحالية من الدوري، ويتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، في ظل تقارب المستوى والطموح لتحقيق الفوز


 

غزل المحلة سموحة دوري نايل اخبار غزل المحلة اخبار للرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

طبيب - ارشيفية

42 ألفا ثمن العملية.. شاهدة تكشف تفاصيل وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بسبب خطأ طبي| خاص

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

الدكتور مصطفى مدبولي

مجانا للمواطنين.. الحكومة تتعاقد مع مراكز طبية عالمية لتنفيذ مستشفى حكومي لعلاج الأورام بمصر

الزمالك

بخلاف زيزو| لاعب جديد من الزمالك يستخرج تأشيرة أمريكا.. من هو؟

ترشيحاتنا

الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

الصلاة على النبي

كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تحقق لك 10 أمور

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

بالصور

فيفي عبده تحتفل بمسلسل العتاولة 2 بزفة بلدي في الراديو| صور

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

تركيزك ضايع .. اعرف الأسباب وحيل غير متوقعة تزيد الذكاء والانتباه

ضعف التركيز
ضعف التركيز
ضعف التركيز

بعد جنازة حماة رامي صبري .. تامر هجرس يتصدر التريند لهذا السبب

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

سائحة تتصدر الترند بعد ضرب شاب لسبب غريب.. اعرف القصة الكاملة

سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد