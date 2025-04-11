بيكا غيهارت تلغي طلاقها من نجم Grey’s Anatomy بعد 7 سنوات

بعد مرور سبع سنوات على تقديمها طلب الطلاق، قررت النجمة ريبيكا غيهارت التراجع عنه رسميًا، لتُعيد الأضواء إلى علاقتها بإريك داين، نجم مسلسل Grey’s Anatomy ووالد ابنتيها بيلي (15 عامًا) وجورجيا (13 عامًا).

وفي لقاء خاص مع E! News، قالت غيهارت خلال حضورها عرضًا خاصًا لمسلسل وثائقي:

“نحن أصدقاء مقربون جدًا، وشركاء ممتازون في تربية الأطفال. وجدنا طريقة نعيش بيها كعيلة حقيقية، وده بينعكس بشكل إيجابي علينا كلنا، وخصوصًا على بناتنا.”

كما أوضحت أنها لا تنظر لعلاقتها السابقة كفشل، بل كنجاح انتهى موسمه، قائلة:

“إحنا كنا مع بعض 15 سنة، وجبنا طفلين رائعين، وده بحد ذاته نجاح كبير.”

ورغم ظهورهم في رحلات عائلية مؤخرًا، إلا أن شائعات عودتهما خمدت بعد أن شوهد داين يتناول العشاء مع بريا جاين في نوفمبر الماضي، والتي نشرت لاحقًا صورًا لهما سويًا وأظهرت تطابق تاتو بينهما، قبل أن تقوم بحذف المنشور.

نظرة سريعة على علاقة ريبيكا وإريك:

• 2003: بداية العلاقة.

• 2004: زواج سريع في لاس فيغاس.

• 2018: ريبيكا تطلب الطلاق بسبب “خلافات لا يمكن حلها”.

• 2022: رحلة عائلية تعيد إشعال شائعات العودة.

• مارس 2025: ريبيكا تقدم طلب رسمي لإلغاء الطلاق، وداين يوقّع بالموافقة

شائعات طلاق المشاهير

أكدت زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما “ميشيل اوباما ” رفضها للشائعات التي انتشرت حول وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها الرئيس السابق، مشيرة إلى أن التكهنات التي ربطت غيابها عن بعض المناسبات باحتمال انفصالهما ما هي إلا ردّ فعل على اختيارها ممارسة حريتها الشخصية، بعد سنوات من الالتزام بالبروتوكولات الرسمية.

وعلّقت علي شائعة انفصالها عن الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قائلة: "يبدو أن بعض الناس لا يستطيعون تصور أن امرأة ناضجة قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، لدرجة أنهم فسروا غيابي عن بعض الفعاليات على أنها علامة على أزمة زوجية!".

وأوضحت أن قرارها عدم حضور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب أو جنازة الرئيس جيمي كارتر كان خياراً شخصياً بحتاً، وليس له أي علاقة بعلاقتها بزوجها، مضيفة: "تعلمت أن أقول لا عندما لا أرغب في المشاركة في شيء ما، لكن يبدو أن المجتمع لا يزال يجد صعوبة في تقبل فكرة أن تضع المرأة حدوداً لالتزاماتها".