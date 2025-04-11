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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول بعد تجديد التعاقد.. ماذا قدم الفرعون مع النادي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2027.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول؟

انضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين رسّخ مكانته كأسطورة حقيقية داخل أسوار "أنفيلد"، بفضل أرقامه اللافتة وإنجازاته الجماعية والفردية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول 

وخاض صلاح 394 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 243 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ألقاب وإنجازات صلاح مع ليفربول 

حقق محمد صلاح 8 ألقاب مع ليفربول حتى الآن، هي:

  • الدوري الإنجليزي الممتاز
  • دوري أبطال أوروبا
  • كأس العالم للأندية
  • كأس السوبر الأوروبي
  • كأس الاتحاد الإنجليزي
  • كأس الرابطة الإنجليزية (مرتان)
  • الدرع الخيرية

أرقام صلاح التهديفية في ليفربول 

2017-2018: سجل 32 هدفًا في الدوري، كأعلى عدد من الأهداف في موسم واحد بنظام الـ38 مباراة، وتوج بالحذاء الذهبي.

2018-2019: حافظ على تألقه وسجل 22 هدفًا، ونال الحذاء الذهبي مجددًا.

2019-2020: أحد أهم أسباب فوز ليفربول بلقب الدوري بعد غياب 30 عامًا، بإحرازه 19 هدفًا.

2020-2021: سجل 22 هدفًا في موسم صعب للفريق.

2021-2022: حصد الحذاء الذهبي للمرة الثالثة بتسجيله 23 هدفًا.

2022-2023: سجل 19 هدفًا رغم تراجع الأداء الجماعي.

2023-2024: أحرز 18 هدفًا.

2024-2025: يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ27 هدفًا، في طريقه نحو الحذاء الذهبي الرابع.

جوائز فردية صلاح الفردية في الدوري الإنجليزي 

على المستوى الفردي، فاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، ونال جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين، كما حصل على جائزتي أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم.

وخلال مفاوضات تجديد العقد، تلقى صلاح عروضًا ضخمة من أندية في الدوري السعودي، أبرزها عرض من نادي الاتحاد بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني. إلا أن إدارة ليفربول رفضت العرض، كما أبدى صلاح رغبته في الاستمرار مع "الريدز"، ليواصل رحلته في الملاعب الإنجليزية.

العقد الجديد يمتد حتى صيف 2027، ويتضمن راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

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