وزير الأوقاف ينعى والد رئيس جامعة الأزهر

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الذي وافته المنية مساء الخميس.

نعي وزير الأوقاف

وتضرع الوزير إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأساتذة الأزهر وعلماؤه وطلابه، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة والده الكريم.

ودعا شيخ الأزهر، الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُجزِل له المثوبة على ما قدَّم في حياته من عمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة والد رئيس جامعة الأزهر

وتوفي مساء أمس الخميس، جمعة داود، والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد رئيس جامعة الأزهر، غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد فيصل بقرية سنهور المدينة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ والعزاء مقتصر على تشييع الجنازة.