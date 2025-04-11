سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 11-4-2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

الشراء: 13.74 جنيه

البيع: 13.78 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 13.73 جنيه

البيع: 13.77 جنيه

سعر الريال السعودي الآن



سعر الريال السعودي في بنك مصر:

الشراء: 13.71 جنيه

البيع: 13.77 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

الشراء: 13.71 جنيه

البيع: 13.77 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:

الشراء: 13.72 جنيه

البيع: 13.77 جنيه



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 13.71 جنيه

البيع: 13.74 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه



سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي:

الشراء: 13.73 جنيه

البيع: 13.76 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

الشراء: 13.69 جنيه

البيع: 13.73 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي (AIB):

الشراء: 13.70 جنيه

البيع: 13.75 جنيه



سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي:

الشراء: 13.70 جنيه

البيع: 13.73 جنيه