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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري (آخر تحديث)
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري (آخر تحديث)
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ما سعر الريال السعودي بالجنيه المصري ؟ مع اقتراب موسم الحج يتساءل الكثيرون ممن ينوون أداء فريضة الحج هذا العام عن سعر صرف الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه، لذا في هذا التقرير سنستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، بحسب آخر تحديث بختام تعاملات أمس الاثنين في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري سعر 13.670 جنيهًا للشراء و13.708 جنيها للبيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.665 جنيها للشراء و13.714 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، سجل الريال السعودي 13.662 جنيها للشراء و13.714 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.658 جنيها للشراء و13.685 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك  HSBC

في بنك HSBC، سجل الريال السعودي 13.620 جنيها للشراء و13.650 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي في البنك المركزي سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي في بنك  HSBC

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