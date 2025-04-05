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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد يحيي

ثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت، 5-4-2025، داخل السوق الرسمية، ودون أي تغيير.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك الخميس؛ بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي على مستوى الفروع البنكية بالجمهورية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنحو 13.47 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر ريال سعودي أمام الجنيه 13.03 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 13.13 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.14 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.28 جنيها للشراء و13.51 جنيه للبيع في بنك سايب.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.34 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي وفيصل السلامي.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.35 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.39 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبو ظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات".

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 13.4 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصري الخليجي، الزراعي المصري، البركة".

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ما بين 13.43 و3.45 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، القاهرة، ميد بنك، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.46 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع في بنوك "نكست، قطر الوطني QNB، الأهلي الكويتي".

وصل أعلى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.5 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

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