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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد العمل في البنوك اليوم الخميس 3-4-2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

تستأنف البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الخميس، عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي لمدة 6 أيام  متصلة.

بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر يوم الأربعاء الماضي، بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي اعتبارا من يوم الأحد الماضي والذي  تزامن مع وقفة عيد الفطر المبارك حتى أمس الأربعاء بمناسبة إجازة العيد.

مواعيد العمل في البنوك

وفقا لتقارير مصرفية والتي أكدت استمرار عمل البنوك في مصر اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا داخل الإدارات العليا في البنوك وبالنسبة للموظفين.

كما يبدأ العمل في الفروع البنكية اعتبارا من الثامنة والنصف حتى الثالثة والنصف عصرا.

العمل في العيد

لم تتأثر الخدمات المصرفية رغم إغلاق العمل في البنوك مع نهاية الأسبوع الماضي وحتي مواعيد الإجازات الرسمية في الفروع البنكية المختلفة خلال فترة العيد؛ حيث عززت شركات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM من عمليات الدعم المستمر وتغذية وحدات الصرف الآلي بالفروع البنكية و السلاسل التجارية لاستمرار عمليات سحب الكاش.

رسوم إنستاباي

مع تطبيق رسوم التحويلات و السحب على حسابات إنستاباي والمحافظ المالية والبنكية المختلفة؛ اعتبارا من الثلاثاء الماضي ؛ وجد عملاء البنوك تحسنا في مستويات تقديم الخدمات رغم أوقات الذروة التي شهدتها المعاملات المختلفة في فترات العيد.

على الرغم من الإغلاق الأسبوعي بمناسبة اجازة عيد الفطر، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية

تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:

الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.

خدمات بنكية متطورة عبر الموبايل

تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.

الخدمات الإلكترونية

وأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.

دعم الشمول المالي

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.

البنوك المصرية الخدمات المصرفية رسوم إنستاباي السلاسل التجارية عيد الفطر

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