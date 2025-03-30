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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنوك ترفع الطوارئ في العيد.. سحب 24 مليار جنيه من الـATM خلال 4 أيام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد يحيي

بدأت البنوك اعتبارا من صباح اليوم الأحد تفعيل قرار البنك المركزي المصري؛ بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك .
مع قدوم العيد تحرص البنوك على استمرار تقديم خدماتها للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي ATM  وتطبيقات الموبايل خصوصا في عمليات السحب والحصول على الكاش خصوصا النقود الجديدة لتقديمها في صورة معايدات خلال فترة عيد الفطر.


سحب 24 مليار جنيه في 4 أيام


تعمل البنوك المصرية من خلال التغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي ATM، بأوراق النقد الجديدة من جميع الفئات البنكنوت و كذا العملات المساعدة من فئات 10 و 20 جنيها البلاستيكية.

خلال الأيام القلائل أعلن البنك الأهلي المصري وهو أكبر بنوك الحكومة عن سحب المصريين لما يقارب من 24 مليار جنيه في 4 أيام فقط من الفترة 23 حتى 27 مارس الجاري بإجمالي 7 ملايين عملية سحب وتحويلات مالية.
وسجلت معدلات استخدامات بطاقات المشتريات 300% وتضمنت 12 مليون عملية.


تغذية ماكينات الـ ATM

وأعلن البنك المركزي من تعليمات ملزمة للبنوك المصرية من خلال إلزام البنوك بمواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي بكل فرع بنكي من خلال شركات نقل الأموال المعتمدة والتي تتعاقد معها جميع البنوك في مصر.
وتكون مواعيد تغذية الماكينات على مدار اليوم حتى في أيام العطلات الرسمية، حيث تبدأ  من أول ضوء حتى الساعة الـ 10 مساءً، داخل المدن.

وتشمل المواعيد تغذية الفروع البنكية خلال فترات المساء بما يضمن استمرار عملها حتى مواعيد فتح الفروع البنكية في الصباح بما يعني دوام عمليات قيام العملاء بصرف النقود من الماكينات.

وقضت التعليمات بتعاون خدمات الدعم الفني "الكول سنتر" في البنوك خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، في الرد ومساعدة عملاء البنوك على تلقي الاستفسارات الخاصة بشكاواهم، وكذا العمل مع الإدارات العليا على حل المشكلات الفنية الخاصة بالنظام الإلكتروني المشغل للبنك والمربوط بماكينة الصراف الآلي.

وتعمل البنوك بصورة مستمرة على حل المشكلات التقنية الخاصة بنظم التشغيل الخاصة بماكينات الصراف الآلي ATM، خصوصا مع ارتفاع كثافة العملاء وعمليات السحب المستمرة خلال أيام الإجازات بجانب عمل نظم التشغيل الخاصة بالتطبيقات البنكية

البنوك تعطيل العمل الجهاز المصرفي إجازة عيد الفطر

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