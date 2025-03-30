قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط شخص من شرفة منزله أثناء تعليق ستارة قبل إجازة العيد بالمحلة
هتوحشونا.. كارولين عزمي تشوق متابعي فهد البطل للحلقة الأخيرة
مش مسامح مصطفى كامل.. المطرب مسلم يعلن تعرضه لوعكة صحية
دعاء آخر يوم في رمضان.. يفرج همك وييسر أمرك ويوسع رزقك
أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-3-2025
الرئيس الإيراني: سلوك المسئولين الأمريكيين سيحدد مسار المفاوضات
نتنياهو: مستعدون للحوار لإنهاء الحرب بشرطين.. ولا تراجع عن التهجير
لإنهاء حل الدولتين.. الكابينت الإسرائيلي يضم معاليه أدوميم إلى القدس
الرئيس الإيراني: ردنا على رسالة ترامب وصل إلى البيت الأبيض
خلال العيد..محافظ المنيا: تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمحلات
تفاصيل البدء في تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية بمشروع إسكان متوسط
حديقة فريال التاريخية بأسوان..الفسحة على نهر النيل بـ 10 جنيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شروط التقديم في 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

وظائف
وظائف
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.


موعد التقديم في وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من 17 حتى 30 أبريل المقبل، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الأزهر الشريف.

وصف الوظيفة: معلم رياض أطفال. 
 

شروط التقديم لمسابقة وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

العمر

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

المؤهلات المطلوبة

مؤهل عالٍ - تربية رياض أطفال.

مؤهل عالٍ - تربية طفولة مبكرة.

مؤهل عالٍ - تربية تخصص طفولة مبكرة.

مؤهل عالٍ - تربية تخصص رياض أطفال.

مؤهل عالٍ - تربية نوعية تخصص رياض أطفال.

مؤهل عالٍ - تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة.

مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال).

 التقدير: لا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة

 الصورة الشخصية.

الرقم القومي وجه أول سارية.

الرقم القومي وجه ثانٍ سارية.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

 الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان بحسب الأحوال).

دبلوم تربوي رياض أطفال. 

 إيصال الإيداع البنكي.

 

بداية الإعلان: 2025/03/27

نهاية الإعلان: 2025/04/30


- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج.

وفى حال القبول المبدئى يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علماً بأن الإيصال يرد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.

وظيفة وظيفة معلم مساعد وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يؤكد حدوثها في هذه الليلة

أرشيفية

أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

مشاجرة شارع جسر السويس

بسبب كلب.. القبض على صاحب مطعم شهير وآخرين في شارع جسر السويس

حسام والحضري

رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»

صورة ارشيفية

مأساة في النيل.. مصرع شاب وطفل في تصادم مروع بين معدية ولنش ببني سويف

سعر الدولار

آخر تحديث لأغلى سعر دولار اليوم 30-3-2025

ترشيحاتنا

خلال أجواء الافراج عن الأسرى

تطور مهم في مفاوضات الرهائن .. مطالب إسرائيل الجديدة من حماس

الاكتئاب

لو بتعاني منه.. 5 فيتامينات للتغلب على الاكتئاب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي .. السعرات الحرارية لكحك وبسكويت العيد

بالصور

طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات

طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات
طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات
طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات

ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال أقل من سنة| اعرف السبب

ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب

في الخلاط والمشوية .. طرق مختلفة لعمل الرنجة اول يوم العيد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

السر فى الليمون .. نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك

نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك
نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك
نصائح لتجنب الإكثار من تناول الكحك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد