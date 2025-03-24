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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

22 ألف معلم رياضيات.. التنظيم والإدارة يعلن نتائج القبول وموعد الامتحان.. استعلم الآن

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آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمادة  الرياضيات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.


وكان الجهاز قد أعلن يناير في ١٤ يناير الماضي عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات  المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وقام بفتح باب التقديم في الفترة من ٢٩ يناير حتى ١٢ فبراير الماضي.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحان الإلكتروني معلم مساعد

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