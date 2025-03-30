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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تكثيف الحملات,, مديريات التموين بالمحافظات تستعد لاستقبال عيد الفطر

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

تابع الدكتور شريف فارق  وزير التموين وتجاره الداخلية خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات و الاستعداد لعيد فطر المبارك لعام ١٤٤٦هـ.

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم المرور على أماكن بيع الأسماك المملحة والرنجة، وسحب عينات للتأكد من مدى صلاحية المعروضات.

كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية.

مضيفة أنه تم متابعة استقرار الحالة التموينية؛ لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية.

وعلى جانب آخر، تم تقسيم العاملين للعمل بالتناوب لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية، ومتابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية واللحوم والدواجن لضمان توفيرها بالكميات الكافية، وتكثيف الرقابة على منتجات العيد وجودتها وعمل حملات مشتركة مع مديريات الطب البيطري، والصحة؛ للتفتيش على الأسماك المملحة.

وجديرًا بالذكر، أنه تم تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.

التموين التجارة الداخلية الأسماك المجمعات الاستهلاكية

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