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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم السبت 5-4-2025

ريال
ريال
هاجر رزق

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 5-4-2025، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

‎وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

‎سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

‎13.45 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎13.49 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.


 سعر الريال السعودي في بنك مصر

‎13.43 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في قناة السويس

13.43 جنيه للشراء.

‎13.51 جنيه للبيع

‎سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

‎13.47 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

‎13.43 جنيه للشراء
13.50 جنيه للبيع

أسعار صرف الريال الريال الريال السعودي سعر الريال البنك

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