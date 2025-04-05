سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم السبت 5-4-2025

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 5-4-2025، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

‎وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

‎سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

‎13.45 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎13.49 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

طريقة دفع فواتير الكهرباء والإنترنت والمياه والغاز عبر إنستاباي InstaPay آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025



سعر الريال السعودي في بنك مصر

‎13.43 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في قناة السويس

13.43 جنيه للشراء.

‎13.51 جنيه للبيع

‎سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

‎13.47 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

‎13.43 جنيه للشراء

13.50 جنيه للبيع