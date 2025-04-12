أخبار الوادي الجديد| تعريفة الركوب الجديدة .. متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الوادي الجديد بعد تحريك أسعار الوقود

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تعريفة الركوب الجديدة المعتمدة بالمحافظة، على جميع خطوط سيارات السرفيس والتاكسي داخل المدن وبين المراكز، اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أبريل.

وقال معتمد عبدالمعتصم، مدير المواقف بالمحافظة، إن اعتماد تعريفة المواصلات تم إقرارها بعد اجتماع اللجنة العليا المعنية بتحديد التسعيرة الجديدة، مؤكدًا أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا المعنية بتحديد التسعيرة الجديدة، بضرورة فرض رقابة مشددة على المواقف لضمان الالتزام بالتسعيرات المعتمدة ومنع أي زيادات غير قانونية.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المواقف لمتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة، والتأكد من الالتزام بـ التعريفة الجديدة للمواصلات 2025.

وشدد مدير المواقف على إلتزام السائقين بها على جميع الخطوط بالتعريفة الجديدة، وعلى المواطنين فى حالة عدم إلتزام السائقين بالأجرة الإبلاغ فورًا والاتصال على رقم أرقام الشكاوى المعلنة.

تحقيق العدالة في تسعير الخدمات



جاءت الزيادة في تعريفة الركوب بمحافظة الوادي الجديد في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، والذي استدعى إعادة النظر في تكلفة تشغيل وسائل النقل العام، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين على حد سواء. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المحافظة لضبط منظومة النقل الداخلي وتحقيق العدالة في تسعير الخدمات، مع تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان التزام جميع الأطراف بالتعريفة الجديدة المعتمدة."

وشهدت مصر خلال الساعات الماضية مراجعات دورية في أسعار الوقود، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه إلى الفئات المستحقة، وقد أثّر ذلك بطبيعة الحال على تكلفة التشغيل لوسائل النقل الجماعي، ما استدعى تدخل المحافظات لمراجعة تعريفة الركوب وضبطها وفقًا للمعطيات الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباءً مبالغ فيها.

وفي هذا السياق، حرصت محافظة الوادي الجديد على دراسة التسعيرة الجديدة بشكل دقيق من خلال اللجنة العليا المختصة، التي ضمت ممثلين عن إدارة المواقف والمرور والأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن السائقين، لضمان التوازن والعدالة في تحديد الأجرة الجديدة.

غرفة عمليات لمتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالوادي الجديد

غرفة عمليات لمتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية من صباح اليوم الجمعة، لمتابعة الحالة التموينية بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة، وذلك في أعقاب تطبيق الأسعار الجديدة للوقود.

وترأس غرفة العمليات السيد محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، وبمشاركة ضياء الدين حسين متولي، وكيل المديرية، والسيد محمد سلمان، مدير إدارة التجارة الداخلية. حيث قامت فرق التفتيش والرقابة بالمرور الميداني المبكر على كل محطات الوقود والمستودعات، وتم إجراء جرد دقيق للأرصدة المتوفرة والتأكد من انتظام العمل.

وأكد شريعي أن توجيهات صارمة صدرت لمديري الإدارات التموينية بالمراكز الخمسة (الخارجة - باريس - الداخلة - بلاط - الفرافرة) بضرورة الوجود المستمر في مواقع العمل، ومتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة، وضمان توافر المواد البترولية ومنتجات البوتاجاز دون أي نقص أو تجاوزات.

وأشار إلى أن نتائج المتابعة حتى الآن أظهرت انتظام العمل في جميع المواقع، والتزام تام بالأسعار الجديدة، مع عدم تسجيل أي شكاوى من المواطنين.

مراقبة الأسواق وضبط الحالة التموينية



تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تعديل أسعار المواد البترولية، التي دفعت المحافظات إلى التحرك السريع لمراقبة الأسواق وضبط الحالة التموينية.

وتسعى محافظة الوادي الجديد من خلال هذه المتابعة الدقيقة إلى ضمان استقرار الخدمات التموينية الحيوية، وتحقيق الانضباط في توزيع المحروقات، بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التلاعب أو التكدس في المحطات.

كما تعمل مديرية التموين بالوادي الجديد على تكثيف المرور الدوري وتنشيط آليات الشكاوى، لضمان استجابة فورية لأي مشكلة أو طارئ قد يطرأ في ظل التغيرات الأخيرة.

جاءت متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمحافظة الوادي الجديد عقب إعلان تعديل أسعار المواد البترولية، في إطار جهود الدولة لضبط السوق ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

وتسعى مديرية التموين لضمان توافر المنتجات البترولية، ومنع التلاعب بالأسعار، من خلال الرقابة الميدانية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

محافظ الوادي الجديد يوجه بحملات رقابية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

في إطار سعيه لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المتابعة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بجميع مراكز المحافظة اعتبارا من اليوم الجمعة عقب صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

وكلف رؤساء المراكز بتكثيف الحملات اليومية والمرور على مواقف الاجرة وخطوط السير الداخلية والخارجية ، مشددا على دور إدارة المرور فى توفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة شكاوى المواطنين بشأن مخالفات التسعيرة.

