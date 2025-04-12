أخبار بني سويف | انتظام العمل بمواقف السيارات.. فحص وعلاج 1180 حالة بالفشن

شهدت محافظة بني سويف عدد من الأحداث الهامة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض في هذا التقرير مع قراء صدى البلد، أبرز هذه الأحداث.

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات بعد زيادة أسعار الوقود

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم الجمعة، جولة ميدانية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة، التي تم إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار الوقود.

تفقد محافظ بني سويف موقف محيي الدين، حيث حرص على الوقوف ميدانياً على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واستمع إلى المواطنين والسائقين للتأكد من وضوح التعريفة وسهولة تطبيقها، ومدى رضا المواطنين عنها.

محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لـ 1180 حالة بالفشن

تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدى يومي "الأربعاء والخميس 9و10 أبريل الجاري بقرية سالم البحيري مركزالفشن،مكونة من 9عيادات في 8تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ،أسنان ، رمد) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1188مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 98،معمل طفيليات 31،حالات أشعة عادية 8،استصدار 2 قرار للعلاج على نفقة دولة،تحويل 3 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 64 حالة

سكرتير بني سويف ورؤساء المدن يتفقدون مواقف السيارات ومحطات الوقود

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، اليوم بجولة تفقدية شملت مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، وذلك لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بعد تحريك سعر الوقود. كما شملت الجولة المرور على عدد من محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المقررة.

وأثناء جولته، تبادل السكرتير العام المساعد الحديث مع بعض المواطنين والسائقين للتأكد من التزامهم بالتعريفة الجديدة مشددًا على أهمية عدم التلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، منوها عن تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمرور الميداني على مواقف السيارات ومحطات الوقود،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأوضاع في قطاع النقل بالمحافظة بعد تحريك أسعار الوقود، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.