بني سويف في 24 ساعة| المحافظ يثني على شجاعة عامل نظافة.. وفصل الكهرباء عن بعض المناطق

شهدت محافظة بني سويف عدد من الأحداث الهامة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض في هذا التقرير مع قراء صدى البلد، أبرز هذه الأحداث.

محافظ بني سويف يثني على شجاعة عامل النظافة "سعيد" ويقرر صرف مكافأة مالية فورية

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال اتصال هاتفي بالبطل "سعيد رمضان علي حماد"، عامل النظافة بمجلس مدينة بني سويف، خلال تواجده بوحدة عناية العزل بالمستشفى التخصصي، وذلك بعد إصابته إثر مشاركته البطولية في إنقاذ العاملين بمخبز آلي اندلعت به النيران بشارع 17 بمنطقة بني سويف الجديدة، حيث اطمأن المحافظ على حالته الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد المحافظ بموقف "سعيد" الشجاع، الذي ضرب أروع الأمثلة في الشهامة والجدعنة والتضحية، مؤكداً أن ما قام به يُجسّد معدن أبناء بني سويف وكل مصري أصيل، ويعكس روح المسؤولية والرجولة التي أصبحت نادرة في هذا الزمان، خاصة وأنه بادر بالإنقاذ دون تردد، في وقت أصبح فيه البعض يكتفي بالتصوير أو المشاهدة من بعيد بدلاً من التدخل لإنقاذ الأرواح.

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والشوارع بمدينة بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي "لمدة 4 ساعات " من الساعة 6 حتى الساعة 10 صباحا وعلى مدار 3 أيام "السبت، الأحد و الاثنين 12 و13 و14 أبريل الجاري "عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات التليفونات ، الإسعاف ، الدهشوري، بدر ، السكة الحديد، السلام ، المكتبة، عمر أفندي.