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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف في 24 ساعة| المحافظ يثني على شجاعة عامل نظافة.. وفصل الكهرباء عن بعض المناطق

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عدد من الأحداث الهامة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض في هذا التقرير مع قراء صدى البلد، أبرز هذه الأحداث.

محافظ بني سويف يثني على شجاعة عامل النظافة "سعيد" ويقرر صرف مكافأة مالية فورية
اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال اتصال هاتفي بالبطل "سعيد رمضان علي حماد"، عامل النظافة بمجلس مدينة بني سويف، خلال تواجده بوحدة عناية العزل بالمستشفى التخصصي، وذلك بعد إصابته إثر مشاركته البطولية في إنقاذ العاملين بمخبز آلي اندلعت به النيران بشارع 17 بمنطقة بني سويف الجديدة، حيث اطمأن المحافظ على حالته الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.
 وأشاد المحافظ بموقف "سعيد" الشجاع، الذي ضرب أروع الأمثلة في الشهامة والجدعنة والتضحية، مؤكداً أن ما قام به يُجسّد معدن أبناء بني سويف وكل مصري أصيل، ويعكس روح المسؤولية والرجولة التي أصبحت نادرة في هذا الزمان، خاصة وأنه بادر بالإنقاذ دون تردد، في وقت أصبح فيه البعض يكتفي بالتصوير أو المشاهدة من بعيد بدلاً من التدخل لإنقاذ الأرواح.

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والشوارع بمدينة بني سويف
أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي "لمدة 4  ساعات " من الساعة 6 حتى الساعة 10 صباحا وعلى مدار 3 أيام "السبت، الأحد و الاثنين 12 و13  و14 أبريل  الجاري "عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات التليفونات ، الإسعاف ، الدهشوري، بدر ، السكة الحديد، السلام ، المكتبة، عمر أفندي.

جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتوعية بالتوحد
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوحد وبالتنسيق مع كلية التمريض  وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛  والدكتورة حنان الزبلاوى حسن  عميد كلية التمريض  حيث تم تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين احدهما غطى الفاعلية بالمدارس لتوعية المدرسين والإداريين والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس والمجموعة الأخرى بكلية التمريض لتوعية منسوبي الكلية من طلاب وإداريين.

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