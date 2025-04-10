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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يثني على شجاعة عامل النظافة "سعيد" ويقرر صرف مكافأة مالية فورية

محافظ بني سويف وعامل النظافة البطل
محافظ بني سويف وعامل النظافة البطل
بني سويف : محمد عبدالحليم

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال اتصال هاتفي بالبطل "سعيد رمضان علي حماد"، عامل النظافة بمجلس مدينة بني سويف، خلال تواجده بوحدة عناية العزل بالمستشفى التخصصي، وذلك بعد إصابته إثر مشاركته البطولية في إنقاذ العاملين بمخبز آلي اندلعت به النيران بشارع 17 بمنطقة بني سويف الجديدة، حيث اطمأن المحافظ على حالته الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.
 

 

وأشاد المحافظ بموقف "سعيد" الشجاع، الذي ضرب أروع الأمثلة في الشهامة والجدعنة والتضحية، مؤكداً أن ما قام به يُجسّد معدن أبناء بني سويف وكل مصري أصيل، ويعكس روح المسؤولية والرجولة التي أصبحت نادرة في هذا الزمان، خاصة وأنه بادر بالإنقاذ دون تردد، في وقت أصبح فيه البعض يكتفي بالتصوير أو المشاهدة من بعيد بدلاً من التدخل لإنقاذ الأرواح.

 

كما استقبل المحافظ بمكتبه شقيق البطل "علي رمضان"، حيث طمأنه على حالة أخيه الصحية، مشيدًا بتربيته وبدور الأسرة في غرس هذه القيم النبيلة، ومؤكدًا أن المحافظة تفتخر بمثل هذه النماذج الوطنية، التي تُجسد الجدعنة الحقيقية وقت الشدة، وستظل سنداً لكل من يخلص في أداء واجبه.

 

وقد قرر المحافظ صرف مكافأة مالية فورية لعامل النظافة تقديراً لشجاعته، مع التوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية له حتى يتم شفاؤه بشكل كامل.

 

وكان "سعيد" قد أُصيب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 7% في الوجه والذراعين أثناء إنقاذه للمصابين،وتم نقله لمستشفى بني سويف التخصصي ووضعه تحت الرعاية الطبية بالعزل، ووفقاً للدكتور أحمد صادق مدير المستشفى، فإن الحالة الصحية مطمئنة ويُتوقع تماثله للشفاء قريبًا.

 

كما اطمأن المحافظ على باقي المصابين، حيث أوضح تقرير المستشفى أن إحدى الحالات لا تزال تتلقى العلاج، فيما تم نقل حالة أخرى لقسم عناية الحروق بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي رعاية متخصصة، وقد كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة لحين تماثلها للشفاء.

 

وبشأن حالة الوفاة الناتجة عن الحادث، أكد مدير المستشفى  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم الجثمان لذويه، وقدّم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ببا الفشن بني سويف

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