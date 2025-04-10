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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن بني سويف: تقديم كل الدعم لبعثة الجمعيات الأهلية مشرفين وحجاج

بعثة حج
بعثة حج
أ ش أ

 أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رأفت السمان ، تقديم كل الدعم لبعثة حج الجمعيات الأهلية مشرفين وحجاج وإزالة أي عقبات وتحديات.


جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول لمشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام .


وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع مشرفي البعثة على اختيارهم الموفق، مستعرضا خطة هذا العام فيما يخص توزيع الحجاج علي المشرفين، وكذا خطة الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج واختيار أماكن مناسبة لعقد الندوات ، وكذا ترشيح مسئول ديني لتنفيذ التوعية الدينية خلال الندوات. 


وسلط وكيل الوزارة الضوء علي دور المشرف في نجاح رحلة الحج ومدى مسئوليته وفقا للقواعد وتعليمات المؤسسة ودوره الهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام شريطة الإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد، وتوفير كافة الخدمات والتيسيرات للحجاج تحت شعار "خدمة الحاج شرف لنا". 


ومن جانبهم.. أعرب المشرفون عن تقديرهم للدعم المقدم وتأكيدهم على بذل قصارى جهدهم لتمثيل محافظة بني سويف ووزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج والتمثيل الذي يليق ليبقى دائما وأبدا حج الجمعيات الأهلية بالتضامن الذي تقوم به المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة هو الأفضل على مستوى كل الجهات التي تقوم بخدمات الحج في ربوع مصر.
 

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعثة حج الجمعيات الأهلية نجاح رحلة الحج

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