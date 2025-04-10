تدشين المفوضية الكشفية بمنطقة بني سويف الأزهرية

نظمت منطقة بني سويف الأزهرية فعاليات تدشين المفوضية الكشفية، برعاية وحضور فضيلة الدكتور أحمد السيد مكى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، وفضيلة الدكتور محمد وجيه مدير عام المواد الدينية والعربية بالمنطقة، وذلك بالتعاون بين منطقة بني سويف الأزهرية ومديرية الشباب والرياضة بحضور ناصر رمضان وكيل المديرية.

وتأتى هذه الفعالية ضمن أنشطة منطقة بني سويف، لتعزيز العمل الكشفي وتنمية مهارات وقدرات الأخصائيين الاجتماعيين وطلاب المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع جمعية فتيان الكشافة بحضور الدكتور أحمد خليفة رئيس مجلس الإدارة.

من ناحيتها أوضحت هيام حسن مدير العلاقات العامة تنوع أنشطة الفعالية حيث تم تكريم المشاركين في الأنشطة الصيفية من العاملين بالمعاهد الأزهرية والطلاب والطالبات، وذلك تحت إشراف إدارة العلاقات العامة، وإدارة رعاية الطلاب بحضور خالد سعد مدير الإدارة.