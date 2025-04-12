مرتاح للغاية.. الرئيس الأمريكي: شيء إيجابي سيخرج من الحرب التجارية مع الصين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج بـ"القائد الذكي للغاية" حتى مع رفع الصين للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%.



وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة وهو في طريقه إلى مار آلاجو: "الصين دولة كبيرة وعظيمة.. إنه قائد جيد للغاية، قائد ذكي للغاية.. إنه شكل مختلف من القيادة.. إنه شكل مختلف من الحكومة، لكنهم بالتأكيد عظماء".



وتابع : "لطالما كنت على وفاق مع الرئيس شي، وكانت بيننا علاقة جيدة، جيدة جدا"، بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية .

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن "شيئا إيجابيا" سيخرج من الحرب التجارية مع الصين.



وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يرغب في أن تجلس الصين على طاولة المفاوضات أو ما إذا كان مرتاحا للرسوم الجمركية الحالية، أجاب ترامب: "أنا مرتاح للغاية.. أعني، بصراحة، أنا مرتاح للغاية الآن".



وأدت الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين إلى انهيار الأسواق العالمية وغذت المخاوف من ركود عالمي. وبينما سارعت دول أخرى للتفاوض مع ترامب، صمدت الصين في وجه ما وصفته بـ"التنمر الأحادي الجانب" من الولايات المتحدة،بحسب "سي إن إن".